Екатеринбург в 2024 году посетили 2,3 млн туристов

За 2024 год Екатеринбург принял около 2,3 млн туристов, сообщили в мэрии. В город приезжают гости из регионов Уральского федерального округа (УрФО), Москвы, Санкт-Петербурга, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Городская администрация разрабатывает стратегию развития туризма для Екатеринбурга, рассчитанную на 10 лет. В 2025 году мэрия рассчитывает собрать 80-85 млн руб. туристического налога, из которых 15% направят на продвижение и развитие туризма. Помимо этого, средства потратят на новые мероприятия и проекты благоустройства. У объектов благоустройства будут устанавливать таблички о том, что они созданы на средства туристического налога.

По словам представителя администрации, команда города разработала туристический сайт Екатеринбурга и сейчас работает над его модернизацией. Готовую версию планируют представить к маю. Помимо этого, команда работает над обновлением бренда Екатеринбурга, чтобы он отвечал современным трендам.

Ранее мэрия запустила опрос об уникальности бренда Екатеринбурга. Жителям предложили ответить, с чем у них ассоциируется Екатеринбург, нужно ли ему больше объектов навигации, как город называют в разговорной речи (Екб, Екат, Ёбург или как-то по-другому). Проголосовать можно до 30 апреля на портале «Госуслуги».

Анна Капустина, Анастасия Реутова