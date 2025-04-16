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Мэрия запустила опрос об уникальности бренда Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга запустила на портале «Госуслуги» опрос об уникальности бренда города. Оставить свое мнение горожане могут до 30 апреля включительно, сообщили в мэрии.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Жителям предлагается оставить голоса за то, нужно ли больше объектов навигации в городе, а также рассказать, нужен ли ему уникальный бренд и с чем у них ассоциируется Екатеринбург. Кроме того, горожанам нужно ответить на вопрос, как чаще всего они и их знакомые сокращенно называют город — Екб, Екат, Ёбург или как-то по-другому.

Напомним, каждый четвертый опрошенный россиянин хотел бы видеть региональные кампании брендов с упоминанием Урала. Большинство положительно относится к инициативам компаний в поддержку регионов. Респонденты считают, что такие кампании вдохновляют и вызывают теплые чувства и любовь к Родине.

Ирина Пичурина

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