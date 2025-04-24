Китай назвал ложным заявление Трампа о переговорах с США по тарифам

Власти Китая не ведут переговоры с правительством США по торговым вопросам и пошлинам, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. Он не подтвердил заявление американского президента Дональда Трампа «об активных консультациях» по этой теме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

«Это все ложная информация. Насколько мне известно, Китай и США не проводили консультаций или переговоров по тарифному вопросу, не говоря уже о достижении соглашения»,— сказал пресс-секретарь на брифинге (цитата по ТАСС).

Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин готов вести диалог с Вашингтоном только на равноправных условиях и по принципу взаимоуважения.

10 апреля США подняли пошлины на китайские товары со 125% до 145%. Китай в ответ повысил пошлины на американские товары с 84% до 125%. Вчера, 23 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты снизят таможенные пошлины в отношении товаров из Китая, однако в любом случае они не будут равны нулю. Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что торговые войны подрывают мировой экономический порядок и торговую систему.

Подробности — в материале «Ъ» «Меркантилизм, абсолютизм и танатология глобализации».