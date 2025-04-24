Ростовский «Азимут» увеличит парк самолетов в 2025 году

В Ростове-на-Дону авиакомпания «Азимут» планирует в 2025 году купить еще два воздушных судна. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на гендиректора АО «Региональная корпорация развития» (РКР) Михаила Тихонова. На данный момент в штате у «Азимута» 19 самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам 2024 года в авиакомпании зафиксировано снижение чистой прибыли в 2,8 раза: до 729,2 млн руб., хотя выручка «Азимута» возросла на 14%, достигнув 29,18 млрд руб.

По словам Михаила Тихонова, авиакомпания участвует сейчас в создании центра по ремонту и обслуживанию самолетов. Центр, площадь которого превысит 5 тыс. кв.м., будет располагаться в аэропорту «Платов». Таким образом компания обеспечит качественное обслуживание собственного парка и станет базой для обслуживания воздушных судов на юге РФ.

Отметим, что основные рейсы авиакомпании «Азимут» южную и центральную части России. Популярными направлениями являются рейсы из Москвы в Псков, из Минеральных вод в Сочи, Астрахань, Махачкалу и Псков, а также в Калугу, Самару, Ярославль и Санкт-Петербург.

Мария Хоперская