Поселок Западный планируют присоединить к Челябинску

Власти рассматривают возможность объединения Челябинска с поселком Западный Сосновского района. Это поможет синхронизировать развитие инфраструктуры, высказал мнение на прямой линии губернатор Алексей Текслер.

Как отмечает Алексей Текслер, жители Западного считают себя горожанами.

«Жители постоянно обращаются по этому вопросу. Действительно, неудобно за справками и в больницу в Долгодеревенское ездить. Тем более, у нас есть планы по развитию инфраструктуры. В следующем году закончится строительство так называемого малого обхода Челябинска, который соединит Новоградский тракт с дорогой на Шершневское водохранилище. Пустим общественный транспорт. Организуем выезд из Западного не только через дамбу, но и через Новоградский тракт», — рассказал глава региона.

Также вскоре должно начаться проектирование строительства улицы Братьев Кашириных от улицы Лыжных батальонов до улицы Академика Королева. Новая дорога позволит жителям выезжать через Шершневское водохранилище сразу на одну из крупнейших магистралей города. По планам Алексея Текслера, к Челябинску могут присоединиться другие поселки и микрорайоны, прилегающие к региональному центру.

Виталина Ярховска