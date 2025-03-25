Челябинск смотрит на Западный

В Челябинске депутаты «выразили согласие населения» на расширение границ города за счет присоединения поселков Западный и Пригородный Сосновского района. Основанием для этого стала инициатива сосновских депутатов. Расположенные рядом с городом поселки активно застраиваются многоквартирными домами, а население увеличивается. По мнению главы региона Алексея Текслера, впервые поднявшего этот вопрос, включение пригорода в состав города поможет развивать там отстающую от жилой застройки инфраструктуру. Эксперты считают, что последствия присоединения территорий к региональному центру недостаточно изучены.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Окончательное решение о присоединении новых территорий к Челябинску примет региональное заксобрание

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Окончательное решение о присоединении новых территорий к Челябинску примет региональное заксобрание

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Челябинская городская дума одобрила включение в состав города поселков Западный и Пригородный Сосновского района. Депутаты единогласно проголосовали по вопросу «О выражении согласия населения Челябинского городского округа на изменение границ Челябинского городского округа» на заседании 25 марта.

Основанием для рассмотрения вопроса стало решение собрания депутатов Сосновского района от 19 марта «О выдвижении инициативы об изменении границ Сосновского муниципального округа Челябинской области». Вице-спикер гордумы Кирилл Матвеев, представляя вопрос на обсуждение, отметил, что депутатам предстоит принять «по-настоящему знаковое решение, сделать исторический шаг».

«Вопрос отнесения поселков Западный и Пригородный к Челябинску действительно очень сложный и достаточно эмоциональный, хотел бы сразу же ответить на ряд вопросов, один из важнейших, прозвучавший от всех партий, это ставки кредитования по сельской ипотеке. Получен ответ от Министерства сельского хозяйства РФ, что для ранее выданных ипотек ставка не изменится, то есть закон обратной силы не имеет»,— сообщили господин Матвеев.

Председатель гордумы Челябинска Сергей Буяков, комментируя принятое решение, отметил, что согласие населения выражено путем голосования депутатов, которые являются представителями жителей Челябинска. «Они в сентябре 2024 года нам доверили представлять свои интересы, и именно это согласие сегодня выражено путем проведения голосования депутатами. Безусловно, депутатами в своих округах, при встречах с избирателями, эти вопросы обсуждались и обсуждаются. С учетом этих встреч и мнений, которые мы получаем в тех или иных формах общения, проведено голосование»,— сообщил председатель.

Следующим шагом после «выражения согласия населения» будет разработка законопроекта о внесении изменений в закон Челябинской области «О статусе и границах Челябинского городского округа». Поправки должно рассмотреть и утвердить законодательное собрание региона.

Поселки Западный и Пригородный, которые планируют присоединить к Челябинску, расположены в непосредственной близости к границам города. Территория активно застраивается многоквартирными домами, а население быстро увеличивается. В поселке Западный расположены микрорайоны Залесье, Вишневая горка, Белый хутор, Привилегия, Западный-2, Притяжение, Женева, Конфетти, Заречный, Холм’s и Просторы. В Пригородном находится жилой комплекс «Парковый премиум». В поселках зарегистрированы 27 тыс. человек, фактически там живут около 40 тыс. Ожидается, что в течение пяти лет число жителей вырастет в два раза.

Впервые вопрос присоединения к Челябинску поселков Сосновского района поднял губернатор Челябинской области Алексей Текслер на прямой линии с жителями 11 декабря 2024 года. «Назрели серьезные комплексные решения по Западному, несмотря на то, что мы подтягиваем социальную инфраструктуру, тем не менее, жилье, которое изначально там строилось, не было сбалансировано с развитием инфраструктуры. Я считаю, что назрел вопрос о том, чтобы присоединить Западный, а возможно, и еще несколько крупных микрорайонов, к Челябинску, для того чтобы все эти вопросы развития инфраструктуры были синхронизированы с развитием города. Жители и так воспринимают себя горожанами, челябинцами. Более того, еще в 2019 году на встрече с жителями я получил этот вопрос в обращении. Жители постоянно обращаются в этой части, потому что действительно неудобно: они постоянно за справками там ездят в Долгодеревенское, в больницу, она тоже находится в районном центре. Много других вопросов»,— сказал глава региона.

Ожидается, что с включением с состав Челябинска поселков Западный и Пригородный на этих территориях будут решены проблемы, связанные с дефицитом транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры, а также вырастет доступность и качество медицинского обслуживания, образования, социальных услуг.

По мнению экспертов, вопрос расширения границ Челябинска за счет пригорода проработан недостаточно. «Решение принято, а последствия его никто не понимает. Если говорить с точки зрения долгосрочной перспективы, на столетия, может быть, это и правильное решение. А с точки зрения конъюнктуры текущих дней, надо очень серьезно думать, потому что это пригородная удаленная территория, которая имеет свою специфику развития. Кроме того, благодаря статусу сельской территории пригород имел определенные, довольно существенные преференции. Например, возможность пользоваться сельской ипотекой в нынешнее время многого стоит. Поэтому присоединение к городу может просто затормозить там строительство»,— отмечает челябинский экономист Сергей Гордеев.

В числе положительных моментов присоединения эксперт отметил включение поселков в генеральный план города, но когда это произойдет, пока непонятно. «Проблема этих районов в отсутствии полноценной пространственной инфраструктуры. Там построили жилые дома, и на этом все закончилось. На мой взгляд, эту проблему надо решать путем построения полноценной челябинской агломерации. Сейчас у нас развивается только центр. Если рассматривать включение пригорода в состав Челябинска как первый шаг развития агломерации, то это более или менее нормальное решение»,— считает эксперт.

Юлия Гарипова