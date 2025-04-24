Возвращение Дона Дрейпера

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новом сериале, который можно принять за рекламу дорогих часов, и почему это оказывается не совсем так.

Начался показ сериала «Друзья и соседи» стриминговой платформы Apple TV. В качестве режиссера выступает Джонатан Троппер, он же является и автором романа, который лег в основу сценария «Соседей». В главной роли снялся Джон Хэмм, известный руководитель рекламного агентства Дон Дрейпер из сериала «Безумцы», за роль которого он в свое время получил премию «Эмми» и два «Золотых глобуса». Снова дорогие костюмы, идеальная стрижка, Maserati последней модели, шикарный дом в пригороде, современный офис с видом — но в этот раз все несколько по-другому. В одном из интервью Хэмм отметил явную параллель между своими персонажами, но подчеркнул, что «Дон был продавцом, а Куп — покупателем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IMDb Фото: IMDb

В «Друзьях и соседях» Хэмм играет роль управляющего хедж-фондом Эндрю Купера (Куп), чья гламурная жизнь начинает идти под откос. После скандального увольнения и попыток преодоления последствий болезненного развода он оказывается в финансовой яме и изо всех сил пытается сохранить свой образ жизни. И — начинает грабить роскошные дома своих сверхбогатых друзей-соседей в вымышленной деревне Вестмонт-Виллидж. Помимо Джона Хэмма в сериале снялись Аманда Пит и Оливия Манн — все они, как можно ожидать, являются участниками любовного треугольника. Но сериал смотрится как one man show — насколько убедителен Хэмм в своей роли, настолько все остальные персонажи и сюжетные линии кажутся лишь декорациями или преамбулой к его появлению в кадре.

Хэмм показывает человека, внезапно вырванного из привычного круга и уровня трат (к слову, на избавление от моли его бывшая жена собирается потратить $10 тыс.— это мелкая сумма на хозяйственные расходы, которые выделяет ей бывший муж). Куп начинает не просто думать, как дальше жить, но и изучает свое окружение, тех, кого он называет друзьями и соседями. Эти люди цепляются за символы статуса, свои огромные особняки, которые «забиты дорогим дерьмом, которого никто никогда не хватится», а «кучи забытого богатства просто валяются в ящиках шкафов», говорит он. По сути, он еще одна версия Робин Гуда — в этот раз в дорогом кашемире и кепке Ralph Lauren. Однако пока (напомню, вышло только четыре серии из девяти) все это богатство для обывателя смотрится более чем привлекательно, как будто создатели сериала стремятся сделать акцент на его бессмысленности, одновременно восхваляя преимущества жизни по-настоящему богатого человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: East News Следующая фотография 1 / 6 Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: East News

Поначалу создавалось впечатление, что нам пытаются что-то продать. Например, в одной из сцен первого эпизода главный герой не просто крадет, но и перечисляет технические характеристики наручных часов Patek Philippe Nautilus. «Как говорится в рекламе, вы не владеете Patek Philippe,— произносит Хэмм в кадре,— вы бережете их для следующего поколения». Естественно, все заподозрили тут активный продакт-плейсмент, однако часовой бренд заявил, что про упоминания в сериале ничего не было известно. Та же ситуация с часами Richard Mille Felipe Massa, которые во втором эпизоде Куп также крадет у соседа (с комментарием «фирменный скелетон из розового золота и титана с функцией обратного хода»). И снова представители Richard Mille ничего не знали об участии бренда в сериале. Как бы то ни было, следить за перечислением каратности, количества турбийонов и особенностей корпуса часов оказывается интересно даже неспециалистам — тем более когда за кадром звучит мягкий властный голос Джона Хэмма. То же с виски и вином — Хэмм-Куп и тут устраивает подробное погружение в историю виноградников, рассказывает про типы бочек, тихую винтажность и лимитированность выпусков, в том числе оправдывающих их супервысокие цены — это просвещение «впроброс» дает возможность увидеть жизнь сверхсостоятельных людей изнутри (пусть и в момент очередной кражи).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Следующая фотография 1 / 7 Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb

Однако пусть воровство главного героя — это безусловное в традиционном понимании падение, нам обещают не только душевные метания Купа, но и темные тайны его соседей (и даже убийство). «Друзья и соседи» — это неожиданно поданная оценка хрупкости американской, да и не только американской, мечты о верхушке мира. Apple оказалась настолько уверена в успехе сериала, что продлила его на второй сезон еще до того, как показ первого закончился. Сомнений в том, что желающих посмотреть на эту ярмарку тщеславия будет предостаточно, нет.

Ирина Кириенко