Кузьменко признан третьей звездой матча play-off НХЛ с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингс» Андрей Кузьменко признан третьей звездой второго матча 1/8 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Лос-Анджелеса».

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Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Андрей Кузьменко

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Андрей Кузьменко забросил в ворота «Эдмонтона» третью шайбу, которая в итоге стала победной. Также он отметился двумя результативными передачами. Первой звездой встречи стал нападающий Андриан Кемпе, на счету которого — два гола и две передачи. Анже Копитар, отметившийся шайбой и тремя пасами, признан третьей звездой. Также в составе «Лос-Анджелеса» отличились Брандт Кларк и Куинтон Байфилд. У «Эдмонтона» авторами заброшенных шайб стали Леон Драйзайтль (34) и Виктор Арвидссон (45).

В первой игре серии Кузьменко, дебютировавший в play-off НХЛ, также забил гол и отметился двумя передачами. В начале сезона он представлял клуб «Калгари Флеймс». В январе 2025 года вместе с Якобом Пеллетье россиянин был обменян в «Филадельфия Флайерс» на Джоэля Фараби и Моргана Фроста. В марте был обменян в «Лос-Анджелес Кингс» на выбор в третьем раунде драфта.

«Лос-Анджелес» нарастил преимущество в серии до четырех побед — 2:0. Следующий матч противостояния пройдет в ночь на 26 апреля в Эдмонтоне.

Таисия Орлова