В пермском Параде Победы примут участие более 30 единиц военной техники

В этом году 9 мая в Перми в Параде Победы примут участие более 30 единиц различной военной техники. Это будет как современная, так и техника военных лет, сообщила замглавы администрации города Екатерина Мальцева на заседании Пермской думы. «4 мая на Октябрьской площади запланирована репетиция прохождения войск Пермского гарнизона. Генеральная репетиция будет 7 мая, также с частичным перекрытием дорог. В течение двух следующих дней в городе пройдут праздничные мероприятия», - пояснила замглавы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, что главное торжественное мероприятие в День 80-летия Победы в краевом центре начнется в 9 мая в 10 утра с театрализованного пролога. Затем состоится торжественное прохождение войск, в нем будет задействовано 20 «коробок» военнослужащих, представителей силовых ведомств, образовательных учреждений. Музыкальное сопровождение представит сводный оркестр. Военная техника выйдет на Октябрьскую площадь после прохождения пеших колонн.

В этом году в Перми запланированы масштабные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В их числе торжественный Парад, шествие «Бессмертного полка», праздничные мероприятия в районах города, на эспланаде, набережной, торжественный фейерверк и прочее.