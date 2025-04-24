Задержанный по подозрению в терроризме нижегородец планировал поджечь телевышку

Житель Лысковского района Нижегородской области, задержанный по подозрению в подготовке теракта, планировал поджечь телевышку. Об этом сообщили в областном ГУВД.

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородца задержали за видео- и фотосъемку стратегических объектов, которые он проводил по заданию иностранных спецслужб. В полиции уточнили, что полученные изображения он за деньги отправлял в одном мессенджеров своим кураторам.

Кроме того, нижегородец решил поджечь в городе Лысково телевизионную вышку, на которой также установлено оборудование мобильного провайдера. Довести до конца свои действия он не успел, так как был задержан сотрудниками полиции и ФСБ. В его телефоне обнаружены шесть фотографий различных объектов, которые отправлены неизвестному получателю.

Расследование продолжается.

Андрей Репин