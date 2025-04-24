Нижегородца арестовали за съемку стратегических объектов

В Нижегородской области местного жителя задержали за видео- и фотосъемку стратегических объектов. По данным ФСБ, он действовал по заданию иностранных спецслужб.

В дальнейшем полученные фото- и видеоматериалы планировалось использовать для совершения терактов. Дома у задержанного изъяты техника и средства связи.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к совершению теракта, нижегородец арестован.

Как писал «Ъ-Приволжье», также в Нижегородской области два выходца из Средней Азии пытались совершить теракт на одном из нефтехимических предприятий.

Андрей Репин