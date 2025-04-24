В Молдавии анонсировали акцию «Бессмертный полк» 9 Мая

Акция в честь Дня Победы «Бессмертный полк» состоится в Кишиневе 9 мая, несмотря на противодействие молдавских властей. Об этом сообщает бывший глава государства, председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Мы пройдём единой колонной, без партийных флагов. И никто нам не запретит почтить память героев»,— написал господин Додон в Telegram-канале. Он призвал присоединиться к акции всех, кто чтит историю и предков.

Маршрут шествия уже согласован. Экс-президент отметил, что 9 мая — это символ героизма, мужества и непобедимого духа народа. «Мы — потомки победителей, и мы свято чтим память тех, кто отстоял мир и свободу ценой своей жизни»,— подчеркнул Игорь Додон.

22 апреля лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил о решении властей Молдавии отмечать 9 мая на главной площади столицы Молдавии День Европы. Желающим по традиции отметить День Победы было предложено выбрать другое место.

Весной 2023 года в Молдавии были признаны экстремистскими георгиевская лента, знаки V и Z. Власти предупреждали, что жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевских лент 9 Мая. Президент Молдавии Майя Санду говорила, что в этот день республика отмечает День мира.