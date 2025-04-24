«Брусника» приступила к сносу пятиэтажки в центре Екатеринбурга на Челюскинцев

Девелоперская компания «Брусника» начала сносить пятиэтажный дом на ул. Челюскинцев, 7 в Екатеринбурге. Как объяснили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, дом расселен, отключен от всех коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Снос мы начали со стороны гаражей, формируя заезд внутрь здания. Из обломков создаем "подушку", по которой техника сможет подняться к верхним этажам. Дом будет обрушатся вовнутрь, после чего обломки вывезем на мусорный полигон. Битый кирпич не предназначен для вторичного использования»,— рассказали в «Бруснике». Демонтаж здания планируют закончить в течение двух недель, работать в выходные не будут.

Напомним, девелопер занимается данной территорией у Макаровского моста с 2015 года в рамках программы развития застроенных территорий (РЗТ). Компания вела расселение двух- и трехэтажных домов на улице Папанина. На их месте планируется строительство нового квартала. В 2020 году компания планировала там строительство многоэтажных домов общей площадью около 300 тыс. кв. м.

Мария Игнатова