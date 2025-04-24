Пять самолетов вернулись в Сочи после ухода на запасные аэродромы из-за тумана

Пять из восьми рейсов, ранее перенаправленных на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий, приземлились в сочинском аэропорту. Пока в Минеральных Водах продолжают находиться три самолета, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аэропорт Сочи функционирует в штатном режиме.

В среду, 23 апреля, на курорте наблюдались неблагоприятные метеоусловия, в том числе туманы и грозы.

«В связи с этим экипажами нескольких рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы по погодным условиям. Астрахань: SU-1132, Грозный: SU-1176, Махачкала: SU-2830, Минеральные воды: S7-2053, DR-330 и FV-6122, SU-1128, FV-6875»,— сообщили в Telegram-канале воздушной гавани курорта.

Остальные рейсы продолжали выполнять посадки в обычном режиме. Аэропорт Сочи работал с учетом фактической погоды. Ожидалось, что до конца 23 апреля и в течение 24 апреля авиакомпании стабилизируют свое расписание. Представители авиаперевозчиков обеспечивали пассажиров всем необходимым во время ожидания рейсов.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте прогнозировали ухудшение погодных условий. В Сочи и на федеральной территории Сириус ожидался туман с грозами.

Мария Удовик