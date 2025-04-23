Восемь рейсов направлены на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи

Из-за туманов и гроз в Сочи экипажи восьми авиарейсов приняли решение совершить посадку на запасных аэродромах. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Самолет SU-1132 приземлился в Астрахани, SU-1176 — в Грозном, SU-2830 — в Махачкале. В Минеральные воды направились четыре борта: S7-2053, DR-330, FV-6122 и SU-1128, FV-6875. Остальные рейсы продолжают выполнять посадки в штатном режиме.

В связи с непогодой авиакомпании будут стабилизировать свое расписание до конца суток 23 апреля и в течение дня 24 апреля. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией на электронных табло и информационных экранах.

Аэропорт Сочи продолжает функционировать по фактической погоде.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что синоптики прогнозируют ухудшение видимости в Сочи 24 апреля из-за тумана. В дневное время в горных районах курорта ожидаются грозы.