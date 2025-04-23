Синоптики прогнозируют ухудшение видимости в Сочи из-за тумана

Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Сочи и на федеральной территории Сириус в четверг, 24 апреля. На этих участках ожидается туман, который снизит видимость до 0,5–1 км. В дневное время в горных районах могут пройти грозы, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Специалисты рекомендуют жителям и гостям курорта принять меры предосторожности: отказаться от пребывания у водоемов, не парковать автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и другими объектами, которые могут представлять опасность. Водителям следует проявлять повышенную внимательность из-за ухудшения видимости на дорогах.

В экстренных ситуациях необходимо обращаться по единому номеру спасательных служб 112.

Мария Удовик