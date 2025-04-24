Министра финансов Пермского края наградили знаком отличия
Президент России наградил министра финансов Пермского края Екатерину Тхор знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет. Указ об этом подписан главой государства 23 апреля 2025 года. В документе указано, что госпожа Тхор награждается за «многолетнюю безупречную государственную службу».
Екатерина Тхор.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Госпожа Тхор начала свою трудовую деятельность в августе 1993 года в качестве бухгалтера-ревизора отдела бухгалтерского учета и отчетности в финансовом управлении администрации Пермской области. Работала ведущим бухгалтером, ведущим специалистом, затем заместителем начальника сводного бюджетного отдела Главного управления финансов и налоговой политики (1995–2006 годы). С 2006 по 2011 год возглавляла отдел бюджетной политики и сводного бюджетного планирования министерства финансов Пермского края.
С 2011 года занимала должность заместителя начальника управления, начальника отдела бюджетной политики и сводного бюджетного планирования управления бюджетной политики.
В 2016 году стала заместителем министра, начальником управления бюджетной политики. Курировала вопросы разработки и реализации основных направлений бюджетной политики, составления и исполнения бюджета Пермского края. В марте 2021 года назначена на должность министра финансов Пермского края. Имеет благодарственные письма губернатора края и почетные грамоты.