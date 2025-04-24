В Тюменской области потушили ландшафтный пожар на площади 5 га

В районе деревни Коняшина в Тюменской области утром 24 апреля потушили ландшафтный пожар, площадь которого составила 5 га, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Тюменской области Фото: МЧС Тюменской области

Накануне у деревни загорелась сухая трава, при этом порывы ветра способствовали быстрому распространению огня. Ликвидацией пожара занимались 34 пожарных и 12 единиц техники.

Напомним, 13 апреля в Тюменской области потушили два ландшафтных пожара на общей площади 2,06 га. К тушению привлекли 20 человек и пять единиц техники.

Ирина Пичурина