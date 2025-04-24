В Тюменской области потушили ландшафтный пожар на площади 5 га
В районе деревни Коняшина в Тюменской области утром 24 апреля потушили ландшафтный пожар, площадь которого составила 5 га, сообщили в региональном МЧС.
Фото: МЧС Тюменской области
Накануне у деревни загорелась сухая трава, при этом порывы ветра способствовали быстрому распространению огня. Ликвидацией пожара занимались 34 пожарных и 12 единиц техники.
Напомним, 13 апреля в Тюменской области потушили два ландшафтных пожара на общей площади 2,06 га. К тушению привлекли 20 человек и пять единиц техники.