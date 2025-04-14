В Тюменской области за сутки потушили ландшафтные пожары на площади 2 га

За последние сутки в Тюменской области потушили два ландшафтных пожара на общей площади 2,06 га, сообщили в противопожарной службе региона. К тушению привлекли 20 человек и пять единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Противопожарная служба Тюменской области Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Напомним, первые ландшафтные пожары на территории Тюменской области в конце марта зафиксировали в Абатском районе — там ликвидировали два возгорания общей площадью 6 га.

С 5 апреля в регионе ввели особый противопожарный режим. Посещение лесов запрещено, также нельзя разводить открытый огонь для приготовления пищи.

Ирина Пичурина