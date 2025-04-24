Дума Среднеуральска перенесла вопрос об отставке спикера Вениамина Бикташева

Депутаты думы Среднеуральска (Свердловская область) проголосовали за рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий спикера Вениамина Бикташева («Единая Россия»; ЕР) на заседании 29 мая. Вопрос об отставке господина Бикташева, который не пришел на обсуждение в связи с продлением больничного, депутаты рассматривали в закрытом формате в течение 20 минут. В разговоре с «Ъ-Урал» вице-спикер Олег Прудников (ЕР) отметил, что депутаты решили запросить письменный ответ прокуратуры с пояснением, включает ли прекращение полномочий Вениамина Бикташева в качестве председателя лишение депутатского мандата, или он сохранится в депутатском корпусе после ухода с поста спикера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вениамин Бикташев

Фото: Сайт думы муниципального округа Среднеуральск Вениамин Бикташев

Фото: Сайт думы муниципального округа Среднеуральск

Предоставление о досрочном прекращении полномочий председателя в думу Среднеуральска внес прокурор. В разговоре с «Ъ-Урал» мэр Алексей Стасенок отмечал, что председатель прогулял рабочий день и воспользовался служебным автомобилем в личных целях.

Вениамин Бикташев был избран депутатом думы Среднеуральска в 2021 году, получил 955 голосов избирателей. Ранее, в 2011-2019 годах, работал заведующим отделения терапии, врачом-терапевтом-кардиологом, заместителем главного врача в медцентре «Консилиум»; В 2012-2023 годах — врачом-кардиологом, врач-терапевтом в медцентре «Здоровье Плюс»; В 2019-2021 годах — главным врачом, врачом-кардиологом, врачом-терапевтом в медцентре «Верум».

Отставке Вениамина Бикташева предшествовал конфликт с главой муниципалитета Алексеем Стасенком. В декабре 2024 года председатель заявил, что мэр предпринял «все возможные действия» для получения новогодней премии в 1 млн руб. за счет средств, выделенных на переселение из аварийного ветхого жилья. Алексей Стасенок заверил, что инициатива о выплате исходила от самих депутатов, однако от денежного поощрения он отказался. «Действия Вениамина Бикташева — это попытка отвлечь внимание общественности от реальных дел и проблем, которые у него впереди. Материалы (по поводу прогулов и использования служебного автомобиля в личных целях.— "Ъ-Урал"), по моей информации, уже переданы в СКР»,— рассказал тогда мэр.

В середине апреля Вениамин Бикташев написал заявление в полицию и в прокуратуру, в котором обвинил Алексея Стасенка в избиении. По его словам, на собрании местного отделения ЕР, на котором обсуждалось поведение председателя, между спикером и мэром произошла драка. Господин Бикташев заявил, что получил черепно-мозговую травму. Господин Стасенок подтвердил «Ъ-Урал» возникновение конфликта, но, по его словам, встреча ограничилась разговором «на повышенных тонах». «Физического насилия не было, это полная ерунда. Вениамин Бикташев допустил оскорбительные высказывания в мой адрес, после мы вышли в коридор, поговорили на повышенных тонах, и разошлись»,— подчеркнул мэр.

Василий Алексеев, Среднеуральск