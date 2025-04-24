Во время пожара в Екатеринбурге погиб человек

В Екатеринбурге во время пожара в семиэтажном доме погиб человек, сообщили в МЧС Свердловской области. Сообщение о возгорании на ул. Анны Бычковой поступило 24 апреля в 5:44.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Пожар произошел в квартире на седьмом этаже, повреждено имущество на площади 12 кв. м. В тушении задействовали три единицы техники и девятерых пожарных. В 6:17 открытое горение было ликвидировано. До прибытия МЧС из дома самостоятельно эвакуировались 10 жильцов, еще двух спасатели вывели по лестницам с помощью спасательных устройств.

Ранее сотрудники полиции начали проверку после попытки поджога бара «Молодость», расположенного в центре Екатеринбурга по ул. Малышева, 44. В официальном Telegram-канале бара отметили, что пожар удалось вовремя потушить благодаря бдительности и оперативности сотрудников ДПС.

Ирина Пичурина