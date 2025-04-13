Полиция начала проверку после попытки поджога бара «Молодость» в Екатеринбурге

Сотрудники полиции начали проверку после попытки поджога бара «Молодость», расположенного в центре Екатеринбурга по ул. Малышева, 44. Как «Ъ-Урал» сообщили в УМВД по городу, по результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Заявление по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу в установленном законом порядке», — рассказали в полиции.

В официальном Telegram-канале бара отметили, что пожар удалось вовремя потушить благодаря бдительности и оперативности сотрудников ДПС. Подчеркивается, что сейчас заведение работает в штатном режиме.

Особенностью бара «Молодость» является то, что интерьер стилизован под времена 80-х — 90-х годов. В качестве музыкального сопровождения — композиции, популярные в советское время.

Мария Шараева