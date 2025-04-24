Axios: Маск и Бессент накричали друг на друга в Белом доме

Глава Департамента государственной эффективности Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент вступили в ожесточенную перепалку о Налоговой службе США (IRS) в присутствии президента США Дональда Трампа и других должностных лиц в Белом доме. Об этом сообщило Axios со ссылкой на двух свидетелей и трех источников, знакомых с ситуацией. Спор произошел в четверг, 17 апреля, но известно о нем стало только сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Ken Cedeno / Reuters Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Это были два миллиардера среднего возраста, которые думали, что это WWE (шоу рестлинга – «Ъ») в зале Западного крыла»,— рассказал один из свидетелей

Сообщается, что конфликт между двумя соратниками Дональда Трампа нарастал давно из-за различий в подходах к государственному управлению, а также того, что Илон Маск активно поддерживал кандидатуру Говарда Латника на пост главы Минфина. Однако Трамп выбрал Скотта Бессента на эту должность, а Латника назначил министром торговли.

Решающим моментом для господина Бессента стало то, что Маск, предположительно, без его ведома продвигал своего кандидата на пост главы налоговой службы.