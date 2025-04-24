Наставник «Локомотива» поблагодарил «Авангард» за серию

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин поблагодарил омский «Авангард» за серию четвертьфинала, в которой железнодорожники «повзрослели». Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл «Авангард» со счетом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Победителя определил второй овертайм.

«Надо соперника поблагодарить. Очередной такой триллер у нас с Омском получился. Команда Омска преобразилась за последние полгода. Тренерский штаб за такое короткое время сделал большую работу. Поэтому очень приятно обыграть такую команду. Болельщикам спасибо за поддержку — сумасшедшая атмосфера. И парни после такого третьего периода вернулись на лед и не просто проявили характер, а вернулись другой командой. Это очень важно. В этой серии парни повзрослели. И седьмой матч такой сыграть. Я только с уважением к ним»,— сказал Игорь Никитин.

По ходу матча 23 апреля «Локомотив» в первых периодах забил две шайбы, а в третьем пропустил две. «Все в голове. Если бы у нас не было сил, мы бы и два овертайма не смогли кататься. Но тут можно говорить опять там банальные слова точки роста. Но пока ты сам через это не пройдешь. Нас сегодня поколотили хорошо. Парни молодчики, что нашли в себе не просто силы, а веру в себя»,— отметил наставник.

В середине третьего периода «Локомотив» взял тайм-аут. Наставника спросили, что именно послужило причиной. «Я вижу, что не слышат, о чем говорим. То есть просто решили там удержать счет, но так нельзя»,— ответил главный тренер.

В середине второго периода Паник и Фрэз столкнулись в центре площадки. После чего Паник покинул поле с посторонней помощью и больше не вышел на лед. «Его завтра прооперируют. К сожалению, Рихард вне игры. Это хоккей»,— сказал Игорь Никитин.

После того, как игроки «Локомотива» забили победную шайбу, Игорь Никитин не сдержал эмоций. Журналисты спросили, как давно он так «прыгал и радовался».

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«У меня была история такая. Раньше не снимали, может быть, так близко. Это было с ЦСКА, когда мы СКА обыграли. В команде была свинка, 10 человек болели. Мы понимали, что следующую игру мы уже не вытянем, и в овертайме выиграли»,— поделился наставник.

В полуфинале «Локомотив» будет играть с ХК «Салават Юлаев» из Уфы. Старт серии 27 апреля.

Алла Чижова