«Локомотив» стал последним полуфиналистом play-off КХЛ

Ярославский «Локомотив» на своем льду во втором овертайме переиграл омский «Авангард» — 3:2 — в седьмом матче 1/4 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Итоговый счет в серии до четырех побед — 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Автором победной шайбы стал Александр Полунин (87-я минута). Также в составе ярославцев отметились Александр Радулов (12) и Егор Сурин (31). У омичей отличились Евгений Кулик (29) и Константин Окулов (38).

В прошлом сезоне «Авангард» также уступил «Локомотиву» в седьмом матче четвертьфинальной стадии.

Ярославский клуб второй раз подряд выходит в полуфинал. В том году команда «всухую» обыграла челябинский «Трактор» — 4:0. В финале ярославцы играли дважды. В 2009 году они уступили казанскому «Ак Барсу», в 2024 — магнитогорскому «Металлургу».

В полуфинале «Локомотив» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», который сегодня в седьмом матче одержал победу над московским «Спартаком». Первый матч серии состоится 27 апреля в Ярославле.

Таисия Орлова