Президент Украины Владимир Зеленский контролирует не все подразделения ВСУ, убежден пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Некоторые пронационалистические батальоны ему (Зеленскому.— “Ъ”) не подчиняются, и это большая проблема»,— заявил господин Песков в интервью французскому журналу Le Point.

Представитель Кремля также подчеркнул, что отставка Владимира Зеленского не входит в число требований РФ по Украине. При этом любые подписанные им документы, включая мирное соглашение, могут быть оспорены новым руководством Киева.

21 мая 2024 года истек срок полномочий Владимира Зеленского. Президентские выборы в стране не проводились из-за военного положения. В мае этот режим официально продлят еще на 90 дней — до 6 августа.