В Краснодаре возникли пробки из-за стрелков в микрорайоне Гидростроителей

В Краснодаре в связи с оперативными мероприятиями по розыску двух подозреваемых, устроивших стрельбу в микрорайоне Гидростроителей, возникли значительные пробки. Об этом сообщает городской МЦУ с ссылкой на полицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас правоохранители продолжают работу по установлению местонахождения лиц, совершивших тяжкое преступление. В связи с мерами по поиску подозреваемых введены ограничения на движение, что привело к заторам на дорогах.

Инцидент произошел 23 апреля, когда двое неизвестных подбежали к 46-летнему горожанину и открыли по нему огонь из огнестрельного оружия. Пострадавший с ранениями конечностей был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Анна Гречко