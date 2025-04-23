В бывшем общежитии на канале Грибоедова обнаружили сауну и массажный кабинет

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) в принудительном порядке освобождают помещения здания на канале Грибоедова, где раньше было общежитие. В доме обнаружили офисные помещения, сауну и массажный кабинет, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Договор аренды действовал до 25 июня прошлого года. Между тем арендатор не стал выполнять требования об освобождении помещения. Из-за игнорирования уведомлений комитет вынужден принять меры в соответствии с законодательством.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Лиственной улице демонтируют незаконные павильоны, автомойку и шиномонтаж.

Татьяна Титаева