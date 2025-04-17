Незаконные павильоны, автомойку и шиномонтаж демонтируют на Лиственной улице

Специалисты комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и подведомственного СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) приступили к освобождению земельного участка площадью более 150 кв. м на Лиственной улице в Выборгском районе города. На этой территории незаконно располагались два павильона, автомобильная мойка и шиномонтаж, уточнили в ККИ.

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Ранее на указанном участке действовал договор аренды с юрлицом на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) в сфере автосервисного обслуживания, срок которого истек. Несмотря на уведомления о необходимости освободить территорию, бывший арендатор продолжил незаконную коммерческую деятельность, пояснили в комитете.

В январе ККИ направил уведомления о демонтаже конструкций и освобождении участка, однако пользователь необходимых мер не предпринял. В связи с этим комитет начал принудительный демонтаж незаконных построек.

После завершения работ ККИ инициирует претензионную и судебную работу для взыскания с бывшего арендатора затрат, связанных с демонтажом и восстановлением участка, отметили также в ведомстве.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» ищет подрядчика для сноса сгоревшего здания на Крестовском острове, где прежде работал фитнес-клуб Sport Palace. Согласно документам, объект является самовольной постройкой. Его демонтаж обойдется в 92 млн рублей.

Андрей Цедрик