Для поезда «Краснодар – Ростов» ввели остановку «Николаевка-Высочино»

С 26 апреля составному пригородному поезду, курсирующему на направлении «Краснодар – Ростов», вводится стоянка на остановочном пункте «Николаевка-Высочино». Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Со следующей субботы поезд №6266/6265, который отправляется со станции Орловка-Кубанская в 20.31, будет останавливаться на площадке Николаевка-Высочино в 21.02. Прибывать в Ростов состав станет в 21.42», – уточняется в релизе СКЖД.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», с 22 апреля пригородный поезд, следующий по маршруту «Ростов – Азов», будет останавливаться на платформе «21-й километр».

Ефим Мартов