Для пассажиров пригородного поезда «Ростов – Азов» ввели новую остановку

С 22 апреля пригородный поезд, следующий по маршруту «Ростов – Азов», будет останавливаться на платформе «21-й километр». Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе пояснили, что новую остановку электрички ввели для повышения качества обслуживания пассажиров, проживающих в Азовском районе Ростовской области. Именно на его территории расположена пригородная платформа.

«Со следующего вторника поезд №6028, отправляющийся с вокзала Ростов-Пригородный в 15.03, будет останавливаться на площадке 21-й километр в 15.53. В Азов состав будет прибывать в 16:07, всего на одну минуту позже действующего графика», – рассказали в СКЖД.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», с 12 июня сезонный пригородный поезд снова свяжет Ростов-на-Дону и Ейск, расположенный в Краснодарском крае, на берегу Азовского моря.

Ефим Мартов