Песков: Россия желает переговоров, а Европа — войны

Россия намерена урегулировать украинский кризис дипломатическим путем, Евросоюз, напротив, хочет войны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он посчитал неправомерным, что при собственном лицемерии ЕС учит Россию демократии.

«Европейцы хотели нас учить демократии, они принялись постоянно критиковать Владимира Путина. Мы больше не хотим получать никаких уроков от европейцев. Мы не желаем, чтобы тот, кто ведет себя лицемерно, учил нас»,— рассказал господин Песков в интервью французскому журналу Le Point. По поводу переговоров по Украине представитель Кремля отметил, что российская сторона не будет туда «затаскивать силой» представителей ЕС.

На сегодня, 23 апреля, были запланированы переговоры делегации США с европейскими и украинскими партнерами, однако встреча в Лондоне сорвалась. Сначала госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отменили поездки, потом за ними последовали главы МИДов Франции, Германии и Великобритании.

Предполагаемой причиной отмены переговоров стало несогласие президента Украины Владимира Зеленского с мирным планом его американского коллеги Дональда Трампа. Одновременно с этим спецпосланника Уиткоффа ожидают в Москве для продолжения диалога.

Подробности — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».