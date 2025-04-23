«Салават Юлаев» вышел в полуфинал play-off КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду обыграл московский «Спартак» — 3:2 — в седьмом матче четвертьфинала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал. «Салават Юлаев» выиграл серию до четырех побед со счетом 4:3, уступая по ходу противостояния — 1:3.

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В составе уфимцев отличились Шелдон Ремпал (18-я минута), Владислав Ефремов (35) и Алексей Василевский (56). У москвичей шайбы забросили Иван Морозов (40) и Даниил Орлов (51).

В следующем раунде play-off КХЛ «Салават Юлаев» сыграет с победителем серии между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом», счет в которой на данный момент равный — 3:3. Следующий раунд Кубка Гагарина стартует 27 апреля.

Уфимский клуб в шестой раз примет участие в полуфинале Кубка Гагарина. До финала команда доходила дважды. В 2010 году «Салават Юлаев» уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:4. В 2011 году клуб завоевал Кубок Гагарина, обыграв подмосковный «Атлант» (расформирован в 2015 году) — 4:1.

Таисия Орлова