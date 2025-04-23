Две тамбовские школы за 208 млн отремонтируют иркутская и уфимская компании

В Тамбовской области подвели итоги торгов на капитальный ремонт Инжавинской и Жердевской школ-интернатов. Подряды достались иркутскому ООО «Мегастрой» Асламбека Албагачиева и уфимскому ООО СК «Стройинвест» Ильи Морозова соответственно. Компании снизили общую сумму начальных цен контрактов на 5,5%: с 220,6 до 208,4 млн руб. Это следует из информации на портале госзакупок.

«Мегастрой» был единственным участником конкурса на обновление учреждения в поселке Инжавино, поэтому процедуру признали несостоявшейся. Тем не менее, контракт заключили с компанией, согласно ее ценовому предложению в 93,3 млн руб. Начальная стоимость работ составляла 102 млн руб.

Конкурс на капремонт школы-интерната в Жердевке не состоялся из-за отсутствия заявок. Тогда власти объявили аукцион, на который заявились сразу две компании. «Стройинвест» снизил начальную цену контракта в 118,6 млн до 115 млн руб. Второй участник оценил свои услуги в 115,6 млн.

Подрядчики должны отремонтировать в зданиях электроосвещение, системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции. Также необходимо заменить в школах батареи, трубы и перила на лестницах. Работы в обоих учреждениях требуется выполнить до 1 декабря 2025 года.

Алина Морозова