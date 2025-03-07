Две тамбовские школы могут отремонтировать за 220,6 млн рублей

Жердевская и Инжавинская школы-интернаты в Тамбовской области начали поиск подрядчиков на проведение капремонта своих зданий. Это следует из данных госзакупок. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 220,6 млн руб. Источник финансирования — субсидии на модернизацию школьных систем образования.

В Жердевке планируется отремонтировать местную школу-интернат имени Д.В. Семенова. Начальная цена контракта — 118,5 млн руб. Стартовая стоимость обновления Инжавинской школы-интерната составляет 102 млн руб.

Подрядчики должны отремонтировать в зданиях электроосвещение, системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции. Также необходимо заменить в школах батареи, трубы и перила на лестницах. Работы в обоих учреждениях необходимо выполнить до 1 декабря 2025 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 26 марта. Итоги подведут 31 марта

Егор Якимов