В Москве простились со скульптором Зурабом Церетели

В храме Христа Спасителя в Москве завершилась церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели, передает корреспондент ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Церемонию посетили художник Никас Сафронов, галерист Марина Лошак, омбудсмен Татьяна Москалькова, ведущий Андрей Малахов, помощник президента Владимир Мединский, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель правления Сбербанка Герман Греф, вице-президент Российской академии художеств Анатолий Любавин, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и другие.

Памятные венки на церемонию направили президент Владимир Путин, аппарат президента, Минкультуры, правительство Москвы и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Панихиды по Зурабу Церетели пройдут в Тбилиси 24 и 25 апреля в Музее современного искусства. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне. Скульптора похоронят рядом с женой Инессой Андроникашвили.

Зураб Церетели умер в ночь на 22 апреля от остановки сердца в возрасте 91 года. Он был главным художником XXII Олимпийских игр в Москве в 1980 году. В 1992 году скульптора назначили президентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, а в 1996 году избрали послом доброй воли ЮНЕСКО. С 1997 года возглавлял Российскую академию художеств. Лауреат двух Государственных премий СССР (1970, 1982) и Государственной премии РФ (1996).

О наследии Зураба Церетели — в материале «Ъ» «Человек, победивший хейт».

Полина Мотызлевская