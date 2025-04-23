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В Москве простились со скульптором Зурабом Церетели

В храме Христа Спасителя в Москве завершилась церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели, передает корреспондент ТАСС.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Церемонию посетили художник Никас Сафронов, галерист Марина Лошак, омбудсмен Татьяна Москалькова, ведущий Андрей Малахов, помощник президента Владимир Мединский, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель правления Сбербанка Герман Греф, вице-президент Российской академии художеств Анатолий Любавин, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и другие.

Памятные венки на церемонию направили президент Владимир Путин, аппарат президента, Минкультуры, правительство Москвы и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Панихиды по Зурабу Церетели пройдут в Тбилиси 24 и 25 апреля в Музее современного искусства. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне. Скульптора похоронят рядом с женой Инессой Андроникашвили.

Зураб Церетели умер в ночь на 22 апреля от остановки сердца в возрасте 91 года. Он был главным художником XXII Олимпийских игр в Москве в 1980 году. В 1992 году скульптора назначили президентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, а в 1996 году избрали послом доброй воли ЮНЕСКО. С 1997 года возглавлял Российскую академию художеств. Лауреат двух Государственных премий СССР (1970, 1982) и Государственной премии РФ (1996).

О наследии Зураба Церетели — в материале «Ъ» «Человек, победивший хейт».

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Прощание с Зурабом Церетели

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Церемония прощания проходит в Храме Христа Спасителя

Церемония прощания проходит в Храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Прощание со скульптором началось в 12:00 и будет продолжаться до позднего вечера

Прощание со скульптором началось в 12:00 и будет продолжаться до позднего вечера

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

После церемонии тело Зураба Церетели доставят в Тбилиси, где 26 апреля состоятся похороны

После церемонии тело Зураба Церетели доставят в Тбилиси, где 26 апреля состоятся похороны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (в центре)

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов (слева), вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (вторая слева), дочь Елена (в центре) и внук Василий (справа)

Худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов (слева), вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (вторая слева), дочь Елена (в центре) и внук Василий (справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов

Сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Панихиды по Зурабу Церетели пройдут в Тбилиси 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, основанном скульптором

Панихиды по Зурабу Церетели пройдут в Тбилиси 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, основанном скульптором

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Депутат Мосгордумы, худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов

Депутат Мосгордумы, худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники церемонии прощания

Участники церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Помощник президента России Владимир Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Внук Зураба Церетели Василий (справа)

Внук Зураба Церетели Василий (справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущий Андрей Малахов

Телеведущий Андрей Малахов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На церемонии прощания

На церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова (справа)

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Депутат Мосгордумы, худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов и искусствовед Елена Церетели

Депутат Мосгордумы, худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов и искусствовед Елена Церетели

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (вторая справа), дочь Елена Церетели (вторая слева) и внук Василий

Вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (вторая справа), дочь Елена Церетели (вторая слева) и внук Василий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Елена Церетели (в центре) на церемонии

Елена Церетели (в центре) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество», главный редактор международного журнала «Честь Отечества» Александр Воловик

Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество», главный редактор международного журнала «Честь Отечества» Александр Воловик

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Церемония прощания в храме Христа Спасителя

Церемония прощания в храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Великий князь Георгий Михайлович Романов (в центре)

Великий князь Георгий Михайлович Романов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Ресин (в центре)

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Ресин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Художник Никас Сафронов

Художник Никас Сафронов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сенатор Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков (третий слева), глава Сбербанка Герман Греф (в центре) и внук Зураба Церетели Василий (второй справа)

Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков (третий слева), глава Сбербанка Герман Греф (в центре) и внук Зураба Церетели Василий (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Киновед Екатерина Мцитуридзе

Киновед Екатерина Мцитуридзе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Помощник президента России Игорь Левитин (в центре)

Помощник президента России Игорь Левитин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов (в центре)

Президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Скульптор Александр Бурганов

Скульптор Александр Бурганов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев (в центре)

Руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Полномочный представитель президента в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев

Полномочный представитель президента в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Церемония прощания проходит в Храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Прощание со скульптором началось в 12:00 и будет продолжаться до позднего вечера

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

После церемонии тело Зураба Церетели доставят в Тбилиси, где 26 апреля состоятся похороны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов (слева), вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (вторая слева), дочь Елена (в центре) и внук Василий (справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Панихиды по Зурабу Церетели пройдут в Тбилиси 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, основанном скульптором

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Депутат Мосгордумы, худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Помощник президента России Владимир Мединский

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Внук Зураба Церетели Василий (справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущий Андрей Малахов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Депутат Мосгордумы, худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов и искусствовед Елена Церетели

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (вторая справа), дочь Елена Церетели (вторая слева) и внук Василий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Елена Церетели (в центре) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество», главный редактор международного журнала «Честь Отечества» Александр Воловик

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Церемония прощания в храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Великий князь Георгий Михайлович Романов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Ресин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Художник Никас Сафронов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сенатор Алексей Пушков

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков (третий слева), глава Сбербанка Герман Греф (в центре) и внук Зураба Церетели Василий (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Киновед Екатерина Мцитуридзе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Помощник президента России Игорь Левитин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Скульптор Александр Бурганов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Полномочный представитель президента в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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