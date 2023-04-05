Воронежское предприятие по производству мраморной говядины «Заречное» требует от американской компании более 7 млн долларов

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск ООО «Заречное» к американской компании VG Enterprises, Inc о взыскании $7,2 млн (572,6 млн рублей по курсу Центробанка на 5 апреля) и еще 5,6 млн руб. Это следует из судебной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суть претензий не раскрывается. Отмечается лишь, что дело касается предварительной оплаты по двум договорам — $7,2 млн взыскивают по контракту от 2011 года, 5,6 млн руб. по контракту от 2012 года.

Судья Евгений Росляков назначил рассмотрение дела на 19 марта 2024 года. Сторонам необходимо обеспечить явку полномочных представителей и представить необходимее документы и доказательства.

По данным Rusprofile, VG Enterprises, Inc основана в Миннесоте в 1899 году. В России у нее было ликвидированное в 2008 году ООО «Ви Джи Интерпрайсиз, Инк». Основным видом деятельности компании было производство продуктов из мяса и мяса птицы.

«Заречное» Сергея Ниценко является одним из крупнейших производителей мраморной говядины в России. В 2022 году непосредственный учредитель компании ООО «Монолит» отбился от банкротства по иску кипрского кредитора «Заречного» Betafin Limited, так исполнил обязательства на 202,2 млн руб.

Подробнее об этом споре читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Заречное" придавливают "Монолитом"».

Александр Прытков

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