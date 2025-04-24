Завод поликарбонатов «Казаньоргсинтеза» получил одобрение госэкспертизы

Завод поликарбонатов, расположенный на территории «Казаньоргсинтеза», получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом появилась на сайте единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проходная завода "Казаньоргсинтез"

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Проходная завода "Казаньоргсинтез"

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В августе 2024 года начались общественные обсуждения по реконструкции завода поликарбонатов. На объекте производят фенол-ацетон, бисфенол «А» и поликарбонаты. Планировалось, что реконструкция позволит увеличить интервалы между ремонтами до 2–4 лет и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

По данным Минэкологии Татарстана, «Казаньоргсинтез» входит в число семи предприятий, ответственных за 93,5% выбросов в северной части Казани.

В марте 2025 года Арбитражный суд Поволжского округа вернул в первую инстанцию дело о клевете экоактивистки Диляры Гайсиной в адрес компании. Госпожа Гайсина обвинила «Казаньоргсинтез» в использовании систем накопления ядовитых газов и их выброса в атмосферу. Представители организации потребовали удаления и опровержения высказываний экоактивистки.

Диана Соловьёва