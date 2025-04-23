ЦБ повысил курс доллара почти на рубль

Банк России опубликовал курсы валют на 24 апреля. Курс доллара составит 82,3637 руб. (+0,9017 руб.), евро — 94,5723 руб. (+0,5323 руб.), юаня — 11,3388 руб. (+0,5323).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

За два дня ЦБ повысил курс доллара более чем на 1,6 руб. 22 апреля официальная стоимость американской валюты была ниже 81 руб. впервые с лета 2023 года.

Подробнее о том, какую динамику и за счет чего демонстрирует нацвалюта,— в материале «Ъ FM» «Рубль сохраняет крепость курса».