Рубль сохраняет крепость курса

ЦБ установил официальный курс доллара ниже 81 руб. впервые с лета 2023 года. Таким образом на 22 апреля американская потеряла 38 коп., евро при этом вырос почти на 1,5 руб. Накануне доллар опускался ниже 79 руб. на внебиржевом рынке впервые за два года. В последний раз российская валюта укреплялась к американской до такого уровня на Forex 30 мая 2023-го. На российском межбанковском рынке доллар терял 2%, опускаясь в моменте ниже 80, но затем отыграл падение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

С чем связана такая динамика? “Ъ FM” обсудил это с управляющим директором «Ренессанс Капитала» Дмитрием Александровым: «Не рубль укреплялся, а падал доллар США. Мы это видим по другим валютам. Мировые инвесторы были несколько обескуражены заявлениями Дональда Трампа о его недовольстве председателем ФРС и продавали доллар. Но даже безотносительно этого, конечно, в последнее время рубль достаточно крепок. Я это связываю с несколькими факторами.

Во-первых, импорт, безусловно, сейчас более слабый, чем был в прошлом году, мы видим затоваривание на российском рынке. С другой стороны, нефть достаточно дешевая, особенно отечественные марки торгуются с дисконтами. Но важно понимать, что из-за санкций сейчас все потоки действуют с определенным лагом. Та относительно небольшая выручка, которую мы сейчас получаем, физически в деньги превратится через несколько месяцев. В этом смысле экспорт оставался достаточно стабильным. Мы не наблюдаем каких-то иностранных игроков, которые хотят сделать carry trade. Если говорить о том, что нас ждет в 2025 году, то низкие цены на нефть продолжат влиять на стабильность национальной валюты, экспорт начнет снижаться, а импорт, скорее всего, так или иначе несколько восстановится, особенно если произойдет снижение ключевой ставки. Кроме того, фактором в пользу ослабления рубля станет мировая рецессия, если она все-таки возникнет на фоне пошлин Трампа».

Ранее Bloomberg сообщил, что российская валюта стала лидером с начала года по укреплению к доллару. С января она выросла на 38%, в том числе благодаря ослаблению американской валюты из-за торговой политики президента США Дональда Трампа. Рубль оставался относительно крепким в последние недели, несмотря на низкие цены на нефть. В начале апреля цена марки Brent падала до $60 за баррель, что заметно ниже заложенных в бюджет значений. Российская валюта может укрепиться еще заметнее в ближайшее время, считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков: «Высокие процентные ставки в экономике создают предпосылки к снижению потребительского спроса, что отражается в снижении объемов импортируемой продукции. Это первый момент.

Второй — немножко поменялись правила игры на внутреннем рынке для экспортеров. Многие из них под влиянием декабрьских санкций и высокой ключевой ставки сейчас продают валюту и платят налоги. Март-апрель — это два ключевых месяца, когда происходят большие объемы уплаты по налогам экспортерами. В этом отношении есть инерция: крупные участники не торопятся с выводами о том, что в ближайшей перспективе стоит спешить с покупками валюты.

Мы видим и глобальное бегство из доллара. Частично есть ожидания по геополитическим изменениям по России, и это тоже в определенной степени влияет, конечно, на валютный рынок».

Большинство опрошенных “Ъ FM” аналитиков не исключают, что в третьем-четвертом квартале года рубль вернется в диапазон 95-100 за доллар, учитывая, что цены на нефть могут оставаться на низких уровнях продолжительное время.

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Даниил Бабкин