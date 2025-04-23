Петербург занял первое место в РФ по размеру налоговых доначислений и штрафов

Петербург вышел на первое место в России по среднему размеру налоговых доначислений и штрафов, которые были выставлены бизнесу по итогам одной проверки в 2024 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучившую статистику Федеральной налоговой службы (ФНС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среднем каждая проверка ФНС заканчивалась выставлением счета на 139,6 млн рублей. Такой показатель почти вдвое превышает общероссийский (70,1 млн рублей). Всего в 2024 году налоговики провели в Петербурге 116 выездных проверок. Лишь две из них не выявили никаких нарушений. Также было проведено 3,2 млн камеральных проверок (с анализом данных налоговой декларации и бумаг, самостоятельно переданных плательщиками в инспекцию).

По итогам проведенных проверок бизнесу было предписано доплатить налогов на 22,8 млрд рублей. Такие доначисления возникают как результат перерасчета налоговой базы компании и содержат недоимки и штрафы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербург вошел в тройку регионов РФ по объему кредитования наличными.

Дарья Астанина