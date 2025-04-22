Площадка проведения ПМЭФ-2026 будет увеличена на десятки тысяч «квадратов»

В следующем году площадка Петербургского международного экономического форума будет расширена. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель директора Фонда «Росконгресс», директор ПМЭФ Алексей Вальков, пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

МИД России и «Росконгресс» подвели итоги по проводимым в первом полугодии международным мероприятиям. Господин Вальков сообщил, что территория форума будет расширена на несколько десятков тысяч кв. метров за счет внешних площадей.

В «Росконгрессе» фиксируют повышенный интерес к инфраструктуре мероприятия. Организация развивает ее в целях эффективной работы участников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Судан может отправить на ПМЭФ-2025 делегацию на уровне министров.

Татьяна Титаева