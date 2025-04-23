Выявлены причины массового отравления клиентов кафе «Роллар» в Альметьевске

По результатам проверки сотрудниками Роспотребнадзора по Республике Татарстан были установлены причины массового отравления клиентов кафе «Роллар» в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С 15 по 17 апреля выявлены 22 случая кишечной инфекции среди потребителей продукции кафе «Роллар». Лабораторные исследования подтвердили сальмонеллез (Salmonella enteritidis) у 19 пострадавших.

Проведенные исследования образцов пищевых продуктов, рабочей зоны и сотрудников показали наличие бактерий группы кишечной палочки на оборудовании кухни (миксер, емкость рисоварки, банки для соуса «Унаги»), кроме того, два сотрудника, включая шеф-повара, оказались инфицированными сальмонеллой, а у повара инфекция подтвердилась методом ПЦР.

Суд принял решение о закрытии кафе на 90 суток.

15 апреля сообщалось, что 13 посетителей кафе после того, как поели там роллы, заразились кишечной инфекцией.

На следующий день СУ СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело после того, как в Альметьевске зафиксировали массовое заражение кишечной инфекцией среди посетителей кафе «Роллар»: пострадали 14 человек, включая четверых несовершеннолетних.

Артём Дергунов