13 посетителей кафе в Альметьевске заразились кишечной инфекцией
В Альметьевске 13 человек заразились кишечной инфекцией после посещения кафе «Роллар». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Уточняется, что все заразившиеся ели роллы в заведении. На место выезжала заместитель Альметьевского городского прокурора Татьяна Федоровская и специалисты Управления Роспотребнадзора Татарстана.
Прокуратура организовала проверку требований санитарно-эпидемиологического законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.