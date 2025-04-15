13 посетителей кафе в Альметьевске заразились кишечной инфекцией

В Альметьевске 13 человек заразились кишечной инфекцией после посещения кафе «Роллар». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Уточняется, что все заразившиеся ели роллы в заведении. На место выезжала заместитель Альметьевского городского прокурора Татьяна Федоровская и специалисты Управления Роспотребнадзора Татарстана.

Прокуратура организовала проверку требований санитарно-эпидемиологического законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Диана Соловьёва