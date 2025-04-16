СК возбудил уголовное дело после отравления в альметьевском кафе

СК возбудил уголовное дело после того, как 14 посетителей одного из кафе в Альметьевске, в том числе четверо несовершеннолетних, заразились кишечной инфекцией. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СК возбудило уголовное дело после отравления в альметьевском кафе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ СК возбудило уголовное дело после отравления в альметьевском кафе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что заведение открылось 11 апреля. В период с 12 по 14 апреля его посещали пострадавшие. По предварительным данным, причиной недомогания могли стать роллы, употребленные посетителями кафе. После ухудшения самочувствия все пострадавшие были госпитализированы в инфекционное отделение.

Дело заведено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что 13 человек заразились кишечной инфекцией после посещения в Альметьевске кафе «Роллар».

Артём Дергунов