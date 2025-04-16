СК возбудил уголовное дело после отравления в альметьевском кафе
СК возбудил уголовное дело после того, как 14 посетителей одного из кафе в Альметьевске, в том числе четверо несовершеннолетних, заразились кишечной инфекцией. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Татарстан.
СК возбудило уголовное дело после отравления в альметьевском кафе
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что заведение открылось 11 апреля. В период с 12 по 14 апреля его посещали пострадавшие. По предварительным данным, причиной недомогания могли стать роллы, употребленные посетителями кафе. После ухудшения самочувствия все пострадавшие были госпитализированы в инфекционное отделение.
Дело заведено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее сообщалось, что 13 человек заразились кишечной инфекцией после посещения в Альметьевске кафе «Роллар».