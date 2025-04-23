Главные новости 23 апреля. Кавказ

Олег Апанасевич назначен новым прокурором Северной Осетии сроком на пять лет.

Объем инвестиций в экономику Северной Осетии в 2025 году составит около 53 млрд руб.

В первом квартале 2025 года ПАО «Россети Северный Кавказ» взыскало через суды 280 млн руб. долгов с предприятий ЖКХ Кабардино-Балкарии.

Глава министерства по делам национальностей и казачества Ставропольского края Александр Малушко покинул свой пост по собственному желанию. Губернатор региона Владимир Владимиров подписал соответствующее распоряжение, которое вступило в силу 23 апреля 2025 года.

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку после гибели двух туристов на горе Эльбрус.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить о результатах проверки по делу об осквернении могил участников СВО на кладбище в Ессентуках.

С начала 2025 года 90 тыс. жителей Ставропольского края получили надбавки за уход к пенсиям. Выплаты предоставлены гражданам с инвалидностью первой группы или достигшим возраста 80 лет.