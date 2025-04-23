Новые надбавки к пенсиям получили 90 тысяч ставропольцев

С начала 2025 года 90 тыс. жителей Ставропольского края получили надбавки за уход к пенсиям. Выплаты предоставлены гражданам с инвалидностью первой группы или достигшим возраста 80 лет, сообщает пресс-служба СФР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Доплата входит в фиксированную часть пенсии граждан и теперь ежегодно увеличивается. С учетом проведенной индексации ее размер в этом году составляет 1314 руб. Для установления надбавки пенсионерам не нужно обращаться в Отделение Соцфонда, так как она назначается беззаявительно при установлении первой группы инвалидности или достижении гражданином 80 лет»,— рассказали в ведомстве.

По информации пресс-службы отделения фонда, эти надбавки заменили ранее действовавшую компенсационную выплату. При этом для трудоспособного населения сохранилось важное право: период ухода за указанными категориями граждан по-прежнему учитывается в страховой стаж.

Николай Аксенов