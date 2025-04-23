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Бастрыкин проконтролирует проверку осквернения могил участников СВО в Ессентуках

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить о результатах проверки по делу об осквернении могил участников СВО на кладбище в Ессентуках. ЧП произошло в апреле этого года, сообщает пресс-служба СК РФ.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Следственное управление СК России по региону инициировало процессуальную проверку. Глава СК РФ поручил и.о. руководителя СУ СК по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому предоставить отчет о ходе и итогах проверки»,— следует из сообщения.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Николай Аксенов

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