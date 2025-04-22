Алексей Бубнов, ушедший в отставку, продолжил ходить на работу в администрацию

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, ставку которого на прошлой неделе сократил глава города Алексей Орлов, продолжает ходить на работу в администрацию, сообщил источник «Ъ-Урал». По данным второго источника — Алексей Бубнов не стал подписывать документ об увольнении. Завтра глава города Алексей Орлов может провести с ним личную встречу (сегодня он находится в командировке в Москве). Сам господин Бубнов ответил на телефонный звонок, но комментировать данную ситуацию «Ъ-Урал» не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бубнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Бубнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 18 апреля мэр уральской столицы у себя в Telegram-канале заявил, что ставка заместителя главы Екатеринбурга, который курировал вопросы содержания улично-дорожной сети и благоустройства городских территорий, будет сокращена. Он также заявил, что данные полномочия будут перераспределены между другими вице-мэрами Владимиром Гейко и Рустамом Галямовым. «Это вызвано необходимостью повысить эффективность нашей работы. Мы постоянно анализируем обращения, поступающие от горожан. Жители часто критикуют качество уборки города. Врио губернатора Свердловской области Денис Владимирович Паслер также указал на недостатки при уборке города»,— заявлял на прошлой неделе Алексей Орлов.

Другой источник «Ъ-Урал» в администрации предположил, что процесс сокращения ставки «не быстрый». «Не получится так, что уволен и уходи. Пока идет процесс перераспределения полномочий»,— отметил источник.

Мария Игнатова, Василий Алексеев