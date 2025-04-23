Ярославский «Легион» отремонтирует здание на Соборной площади в Липецке

Ярославское ООО ПСК «Легион» выиграло конкурс на ремонт здания на Соборной площади, 3 в Липецке. Речь идет о здании бывшей гостиницы, являющимся объектом культурного наследия регионального значения (ОКН) и частью «Ансамбля площади Ленина (бывшая Соборная площадь)». Победитель обошел одного участника торгов, снизив начальную цену контракта с 48,9 млн до 48,5 млн руб. Второй претендент, имя которого не раскрывается, оценил свои услуги в 47,9 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Производственно-строительная компания "Легион"» было зарегистрировано в Ярославле в 2010 году для строительства жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — Арарат Погосян. Учредитель — Лиана Погосян. Выручка общества в 2024 году составила 299 млн руб., прибыль — 12 млн руб.

Работы должны быть завершены до 5 ноября 2026 года. В рамках капитального ремонта фасада здания требуются обработка трещин ремонтными составами, а затем оштукатуривание и шпаклевание дефектных участков. Также необходимо восстановить балкон и декор кронштейнов. Будет устроено новое покрытие для балконных плит, заменена кровля и отремонтированы инженерные коммуникации.

Здание является частью ансамбля в центре города, куда также входят Христо-Рождественский кафедральный собор и здание бывшей церковно-приходской школы. Гостиницу «Центральная» построили 1957 году. Здание с двумя ризалитами с шестиколонным портиком-лоджией имеет два нижних этажа и верх с коринфской колоннадой. Гостиница с рестораном на первом этаже первоначально была названа «Липецк», в 1970-х гг. переименована в «Центральную». Сейчас в здании расположено региональное отделение Социального фонда РФ.

В апреле стало известно, что ростовская компания спроектирует ремонт фасада здания липецкого облправительства.

О том, во сколько оценили восстановление исторического центра липецкого Ельца,— в материале «Ъ-Черноземье» «Возрождение из пепла».

Анна Швечикова